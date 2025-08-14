HABER

Silivri'de çıkan anız yangınını sanayi çalışanları söndürdü

Silivri'de çıkan anız yangını, sanayi sitesinde çalışanlar tarafından söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Silivri'deki Ortaköy Sanayi Sitesi yakınlarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan anız yangını çevrede paniğe neden oldu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler sanayi bölgesine yaklaşınca fabrika çalışanları ellerine aldıkları yangın söndürme tüpleri ve hortumlarla yangına müdahale etti. Çalışanlar, alevlerin sanayi bölgesine sıçramasını engelledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, soğutma çalışmaları yaparak yangını tamamen söndürdü.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

