Silivri'de hareketli dakikalar! Aralarında Murat Ongun da var: Farklı şehirlere götürülüyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan bazı isimlerin farklı illerdeki cezaevlerine sevk edilmesi kararlaştırıldı. Gelişmeyi kamuoyuyla paylaşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sevk edilecek tutukluların isimlerini ve gönderilecekleri cezaevlerini açıkladı.



MURAT ONGUN

ÇORLU, TEKİRDAĞ, KOCAELİ...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan bazı isimler farklı illerdeki cezaevlerine nakledilecek. Söz konusu gelişme CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın tarafından duyuruldu. Günaydın, isim vererek hangi tutuklunun hangi şehre götürüleceğini açıkladı.

KİM HANGİ ŞEHRE GÖTÜRÜLECEK?

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın aktardığı bilgiye göre, tutukluların cezaevi dağılımı şu şekilde olacak:

Murat Ongun ve Hüseyin Köksal: Çorlu Cezaevi

Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz: Tekirdağ Cezaevi

Fatih Keleş, Necati Özkan ve Serdal Taşkın: Kocaeli Cezaevi

GÜNAYDIN BU SÖZLERLE DUYURDU

Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İBB soruşturmasında tutuklananlardan Murat Ongun ve Hüseyin Köksal Çorlu, Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz Tekirdağ, Fatih Keleş, Necati Özkan ve Serdal Taşkın Kocaeli cezaevine naklediliyorlar.” ifadelerine yer verdi.



NECATİ ÖZKAN

TUTUKLULAR BİLGİLENDİRİLDİ

Konuya ilişkin bir açıklama da avukat Hüseyin Ersöz’den geldi. Ersöz, Adalet Bakanlığı’ndan gelen yazı doğrultusunda tutukluların sevk işlemleri hakkında bilgilendirildiğini belirtti. Saat 21.00 itibarıyla sağlık kontrolünden geçirilen tutukluların, sabah saatlerinde gerçekleşecek nakil için hazırlık yapmaları istendi.