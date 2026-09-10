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Simav’da jandarmadan kaçakçılık operasyonu

Kütahya’nın Simav ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, binlerce paket bandrolsüz sigara ve makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Simav’da jandarmadan kaçakçılık operasyonu

Alınan bilgiye gmre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Simav ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yapılan aramalarda 2 bin 473 paket bandrolsüz sigara, 41 bin 300 adet kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 30 bin 600 adet bandrolsüz makaron ve 3 adet elektrikli sigara dolum makinesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Kütahya
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