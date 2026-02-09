Simav’da drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi

Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Simav İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla havadan denetim yapıldı. Çalışmada, sürücülerin dikkat ve hassasiyetlerini artırarak muhtemel trafik kazalarının önlenmesi ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması hedeflendi.

Denetimler kapsamında özellikle emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu ile konuşma ve hatalı şerit değiştirme gibi kural ihlalleri drone ile havadan takip edildi. Yapılan kontrollerde kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere Karayolları Trafik Kanunu gereğince idari yaptırım uygulandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde drone destekli trafik denetimlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi.



