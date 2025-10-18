Şimdiye kadar üretilen en ince iPhone olmuştu: Apple'dan şaşırtan iPhone Air kararı!

Akıllı telefon pazarında rekabet hız kesmeden sürerken, Apple cephesiyle alakalı dikkat çekici bir iddia geldi. Şirketin geçtiğimiz ay tanıttığı yeni iPhone 17 serisinin genel olarak güçlü bir satış grafiği çizse de, serinin şimdiye kadar üretilen en ince iPhone'u olan iPhone Air'ın beklentileri karşılayamaması, Apple'ı radikal bir karar almaya yöneltmiş gibi görünüyor. En azından gelen iddia, bizlere bunu söylüyor.

'APPLE, IPHONE AIR'IN ÜRETİMİNİ AZALTIYOR'

Apple, iPhone Air modelinin üretimini, beklentilerin altında kalan satış performansı nedeniyle azaltmayı planlıyor. MacRumors'ta yer alan habere göre, bu iddia, The Elec aracılığıyla Japonya merkezli yatırım bankası Mizuho Securities tarafından öne sürüldü.

Şirketin iddiasına göre, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha yüksek satış rakamlarına ulaştı. Standart iPhone 17 ise büyük bir başarı yakalayarak, iPhone 16’ya kıyasla çok daha iyi bir performans sergiledi. Ancak iPhone Air bu tablo içinde istisna oluşturuyor.

Apple’ın, iPhone Air'ın üretimini bu yıl bir milyon adet azaltmayı planladığı bildiriliyor. Buna karşılık, diğer tüm modellerin üretimi iki milyon adet artırılacak. Böylece iPhone 17 serisinin toplam üretim tahmini, 2026’nın başı için 88 milyon adetten 94 milyon adede çıkarılmış durumda.

Ayrıca, yayımlanan başka bir rapordaki iddiaya göre, Samsung da düşük satışlar nedeniyle iPhone Air’e rakip olarak konumlandırılan Galaxy S25 Edge modelinin halefini piyasaya sürme planlarını iptal etti. Buna rağmen, iPhone Air’in Çin’de satışa çıktıktan sonraki birkaç saat içinde tükendiği, ancak geçen ay Batı ülkelerinde beklentilerin altında bir satış performansı gösterdiği bildirildi.