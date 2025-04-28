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Sınavı geçtiler, belgelerini aldılar

TOBB MEYBEM ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen, kuyumcu (perakende) MYK Mesleki Yeterlilik sınavı yapıldı.

Sınavı geçtiler, belgelerini aldılar

Düzce TSO meclis toplantı salonunda teorik ve uygulama olarak iki bölümden oluşan sınavda; kuyumculuk sektöründe perakende satış konusunda mesleki yeterliliklerini belgelendirmek isteyen adaylar, müşteri ilişkileri, ürün bilgisi, satış teknikleri ve müşteri memnuniyeti gibi konularda değerlendirildi.

Düzce TSO’ da ilk kez düzenlenen Kuyumcu Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavları sonucunda başarılı olan adaylara önümüzdeki günlerde TÜRKAK ve MYK Onaylı Mesleki Yeterlilik belgeleri teslim edilecektir.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Düzce
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