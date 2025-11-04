Sındırgı, 15 bin artçı ile 'deprem fırtınası' yaşıyor! Naci Görür'den kritik uyarı: 'Dikkatli olunmalı' dedi, çözümü işaret etti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinden yaşanan 6.1 şiddetindeki sarsınlarından ardından artçı depremler devam ediyor. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, dün Sındırgı'da saat 15.35'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 11 kilometre derinlikte gerçekleşti. Bölge halkı yaşanan artı depremler sonrası tedirgin.

"10 AĞUSTOS'TAN BERİ BÖLGEDE 15 BİN 300 ARTÇI DEPREM OLDU": "

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, 10 Ağustos'tan bu yana Sındırgı'da 15 bin 300 artçı deprem olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Tüysüz, "Bu gerçekten enteresan bir konu. Artçılar beklediğimizin tersi yönde güneyde yoğunlaştılar. Bunun nedeni araştırılmaya başlandı." dedi.

Prof. Dr. Tüysüz depremlerle ilgili iki olasılıktan bahsetti. Bunlardan ilki, daha önce diri fay haritasında görünmeyen bazı fayların yakın zamanda aktivite olması. İkinci olasılık ise yer altında bir magma hareketi ve volkanik hareketin yüzeyde bulunan fayları harekete geçirmi olması.

"BU BİR DEPREM FIRTINASI"

Prof. Dr. Tüysüz, depremin büyüklüğüne ilişkin olarak ise "Çok da şaşırtıcı bir şey olmadığını görüyoruz. Çünkü 10 Ağustos'ta sonra bölgede 65 tane 4 üzerinde deprem gerçekleşti." açıklamasında bulunan Tüysüz, "Bu deprem fırtınası olarak değerlendiriliyor." dedi.

NACİ GÖRÜR'DEN KRİTİK AÇIKLAMA: "DİKKATLİ OLUNMALI"

Sındırgı sallanmaya devam ederken; Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den kritik bir uyarı geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan Görür, "Sındırgı’nın olduğu Batı Anadolu batıya kaçış nedeniyle K-G yönlü gerilmekte ve riftleşmektedir. Riftleşme kabuk incelmesine ve mağma yükselmesine neden olmaktadır. Bu gün Sındırgı’da olan budur. Dikkatli olunmalıdır. Tek çözüm yöreyi DEPREM DİRENÇLİ KENT haline getirmektir" dedi.

Sındırgı’nın olduğu Batı Anadolu batıya kaçış nedeniyle K-G yönlü gerilmekte ve riftleşmektedir. Riftleşme kabuk incelmesine ve mağma yükselmesine neden olmaktadır. Bu gün Sındırgı’da olan budur. Dikkatli olunmalıdır. Tek çözüm yöreyi DEPREM DİRENÇLİ KENT haline getirmektir. — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) November 4, 2025