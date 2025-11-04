HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sındırgı, 15 bin artçı ile 'deprem fırtınası' yaşıyor! Naci Görür'den kritik uyarı: 'Dikkatli olunmalı' dedi, çözümü işaret etti

27 Ekim'de 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi için deprem uzmanlarından art arda açıklamalar geliyor. Uzmanlar, bölgede 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1'lik sarsıntıdan bu yana yaşanan 15 bin 300 artçının “deprem fırtınası” oluşturduğunu belirtiyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, "Dikkatli olunmalı" dedi, tek çözüm yolunu işaret etti.

Sındırgı, 15 bin artçı ile 'deprem fırtınası' yaşıyor! Naci Görür'den kritik uyarı: 'Dikkatli olunmalı' dedi, çözümü işaret etti
Mustafa Fidan

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinden yaşanan 6.1 şiddetindeki sarsınlarından ardından artçı depremler devam ediyor. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, dün Sındırgı'da saat 15.35'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 11 kilometre derinlikte gerçekleşti. Bölge halkı yaşanan artı depremler sonrası tedirgin.

Sındırgı, 15 bin artçı ile deprem fırtınası yaşıyor! Naci Görür den kritik uyarı: Dikkatli olunmalı dedi, çözümü işaret etti 1

"10 AĞUSTOS'TAN BERİ BÖLGEDE 15 BİN 300 ARTÇI DEPREM OLDU": "

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, 10 Ağustos'tan bu yana Sındırgı'da 15 bin 300 artçı deprem olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Tüysüz, "Bu gerçekten enteresan bir konu. Artçılar beklediğimizin tersi yönde güneyde yoğunlaştılar. Bunun nedeni araştırılmaya başlandı." dedi.

Sındırgı, 15 bin artçı ile deprem fırtınası yaşıyor! Naci Görür den kritik uyarı: Dikkatli olunmalı dedi, çözümü işaret etti 2

Prof. Dr. Tüysüz depremlerle ilgili iki olasılıktan bahsetti. Bunlardan ilki, daha önce diri fay haritasında görünmeyen bazı fayların yakın zamanda aktivite olması. İkinci olasılık ise yer altında bir magma hareketi ve volkanik hareketin yüzeyde bulunan fayları harekete geçirmi olması.

Sındırgı, 15 bin artçı ile deprem fırtınası yaşıyor! Naci Görür den kritik uyarı: Dikkatli olunmalı dedi, çözümü işaret etti 3

"BU BİR DEPREM FIRTINASI"

Prof. Dr. Tüysüz, depremin büyüklüğüne ilişkin olarak ise "Çok da şaşırtıcı bir şey olmadığını görüyoruz. Çünkü 10 Ağustos'ta sonra bölgede 65 tane 4 üzerinde deprem gerçekleşti." açıklamasında bulunan Tüysüz, "Bu deprem fırtınası olarak değerlendiriliyor." dedi.

Sındırgı, 15 bin artçı ile deprem fırtınası yaşıyor! Naci Görür den kritik uyarı: Dikkatli olunmalı dedi, çözümü işaret etti 4

NACİ GÖRÜR'DEN KRİTİK AÇIKLAMA: "DİKKATLİ OLUNMALI"

Sındırgı sallanmaya devam ederken; Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den kritik bir uyarı geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan Görür, "Sındırgı’nın olduğu Batı Anadolu batıya kaçış nedeniyle K-G yönlü gerilmekte ve riftleşmektedir. Riftleşme kabuk incelmesine ve mağma yükselmesine neden olmaktadır. Bu gün Sındırgı’da olan budur. Dikkatli olunmalıdır. Tek çözüm yöreyi DEPREM DİRENÇLİ KENT haline getirmektir" dedi.

04 Kasım 2025
04 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadıHastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı
İzmir'de araca silahlı saldırı! Saldırgan yakalandıİzmir'de araca silahlı saldırı! Saldırgan yakalandı
Anahtar Kelimeler:
deprem Balıkesir Sındırgı naci görür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Görevden alınan müdür kendini astı!

Görevden alınan müdür kendini astı!

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Sabah kalkıp işe giden beyaz yakayı da buğday hasadı yapan amcayı da ilgilendiriyor! Yapmayan ceza ödeyecek

Sabah kalkıp işe giden beyaz yakayı da buğday hasadı yapan amcayı da ilgilendiriyor! Yapmayan ceza ödeyecek

ABD'li otomobil devi Türkiye'ye dönüyor!

ABD'li otomobil devi Türkiye'ye dönüyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.