HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler

Sinekler tavana nasıl ters konar?

Farklı türleri ile sinekler genel olarak sinir bozucu, hastalık taşıyıcı ve can sıkıcı olsa da bilim insanları için araştırmalar yapma açısından son derece merak uyandırıcı canlılardır. Diptera ya da sinek adı verilen hayvanlar holometabola üst takımına bağlı olan bir hayvan türü olarak tanımlanmaktadırlar.

Sinekler tavana nasıl ters konar?
Ferhan Petek

Karasinekler, sivrisinekler, çeçe sinekleri, gök sinekler gibi birçok farklı türü bulunan sinekler türlerine göre farklı özelliklere sahip olsa da tamamında olan ortak bazı özelliklere de sahiptirler. Örnek olarak bütün sinek türlerinde emici delici ya da emici yalayıcı ağız tipleri bulunmaktadır. Tam başkalaşımlı özelliğe sahip olan sinekler bu özelikleri nedeni ile larvaları hem görüntü hem de yaşama tarzı açısından ergin olanlardan çok daha farklıdır.

Kahverengi, siyah, sarı ya da yeşil gibi farklı renkleri olabilen sinekler iki kanatlılar takımını diğer böcek takımlarından ayıran özelliklere sahiptirler.

Birçok farklı özeliği ile dikkat çeken ve bilim insanlarına araştırma alanı veren sineklerin birçoğunda gözlerin büyüklüğü başlarını büyük bir kısmını kaplamaktadır. Gözlerinin yeri ve boyutu ait oldukları familyaya ve eşeylere göre değişiklik gösterebilmektedir.

Çeşitli sinek türlerinden biri de karasineklerdir. Karasineklerin duyu organları konusunda en karışık ve ilginç bulunan durum ise karmaşık olarak tanımlanan bir yapısı olan gözlerdir. Üremeleri de incelenen sineklerin bazıları özellikle asalak özellikteki sinekler larvalar doğurarak üremektedirler.

Sinekler tavana nasıl ters konar?

İnsanların gökyüzüne ve uçabilen canlılara olan merakı ilk insandan bu yana devam etmektedir. Sinekler de bu anlamda merak konusu olmuş ve bilim insanları tarafından türlü özellikleri ile araştırılmışlardır. Her sinek kanat salınımlarını sağlayan iki tür uçuş kasına sahiptir. Bir türün görevi kanatları aşağı doğru hareket ettirmektedir. Bu tür aynı zamanda gerçek işlemini de sağlar. İkinci tür ise kanatlarının kasılmasına neden olmaktadır. Gerçekleşen bu hareket sayesinde ise kanatlar yeninde yukarı çekilir ve tüm bu işlemler sayesinde dengeli bir kanat salınım meydana gelir.

Hızlı kanat çırpmalarını sağlayan kaslarını kullanarak uçan sinekler bu sayede hiç yorulmadan uzun süreler boyunca uçabilmektedirler. Belli aşamalardan meydana gelen sinek uçuşlarında süreç sineğin uçacağı yönü ve bölgeyi tespit etmesi ile başlamaktadır. Konma aşaması ise yine ayık şekilde önce yer belirleyerek gerçekleşir.

Sinekler, sahip oldukları bazı özelileri sayesinde tavanda ters olarak da konabilmektedirler. Tavanda baş aşağı olarak durabilen sineklerin bu özeliği de merak edilerek bilim insanlarına araştırma konusu olmuştur. Yapılan araştırmalara göre bu durumun açıklamaları yapılmıştır.

Uçarken özellikle çıkardıkları sesler ile sinirlere dokunan sinekler aslında uçabilen diğer hayvanlar gibi bir tür mucize barındırmaktadır. Ancak bu mucize görünen durum ve sineklerin çeşitli özelikleri bilim insanları tarafından yapılan açıklamalar ile deneyler sayesinde bilim ile açıklanmıştır. Konmaları ve uçmaları ile günümüzün popüler teknolojik aletlerinden biri olan dronelara da ilham verdiklerine inanılmaktadır.

Birçok bilim insanının oluşturduğu çeşitli araştırma gruplarının yaptıkları çalışmaların sonucunda sineklerin tavanda nasıl ters durdukları da açıklanabilmiştir. Sinekler genel olarak daima tavana yakın olarak uçmaktadırlar. Tavana ters olarak konabilmeleri için bacaklarını tavana bir nevi sağlamak zorundadır. Çok hızlı bir şekilde hareket ederek bütün bacaklarını tavana tuttururlar ve ters dönerler.

Bazı araştırmacılar sineklerin baş aşağı biçimde iniş yaptıklarını görebilmek adına hızlı bir kamera ile onları kaydetmiş ve 20 kurt sineğinin uçuşları ile konmaları takip edilerek nasıl tavana ters olarak konduklarını tespit etmiştir. Lanca görevi gören ve yapışkan özeliğe sahip bacakları sayesinde sineklerin tavana konarak ters durabildikleri kanıtlanmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"İkinci aşamanın" sinyalini verdi: Alman bakandan toplantıda Netanyahu'ya imalı sözler"İkinci aşamanın" sinyalini verdi: Alman bakandan toplantıda Netanyahu'ya imalı sözler
Rusya adım adım ilerliyor! 2 köy daha ele geçirildiRusya adım adım ilerliyor! 2 köy daha ele geçirildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sinek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye açık açık tarih verdi: 'Son 25 gün'

Türkiye açık açık tarih verdi: 'Son 25 gün'

Kar, sağanak yağış ve fırtına! Meteoroloji'den İstanbul dahil 22 il için sarı kodlu uyarı

Kar, sağanak yağış ve fırtına! Meteoroloji'den İstanbul dahil 22 il için sarı kodlu uyarı

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

Gözaltı haberleri sonrası önce paylaştı sonra hesabını kapattı

Gözaltı haberleri sonrası önce paylaştı sonra hesabını kapattı

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Altından sonra sıra onda 'Alanlar 2 kat arttı! İşin ilginci' deyip açıkladı

Altından sonra sıra onda 'Alanlar 2 kat arttı! İşin ilginci' deyip açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.