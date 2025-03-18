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Singapur, Tayland ve ABD'den üçlü hava tatbikatı!

18.03.2025 21:34
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Singapur, Tayland ve ABD Hava Kuvvetlerince 31'incisi düzenlenen "Cope Tiger" isimli üçlü tatbikat başladı.

Singapur, Tayland ve ABD'den üçlü hava tatbikatı!

Singapur Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ilk turu 2024'te Singapur'da düzenlenen 31. "Cope Tiger" tatbikatına, bu yıl Tayland'ın 17-28 Mart'ta ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Singapur, Tayland ve ABD'nin Hava Kuvvetlerinin katılımıyla 31'incisi düzenlenen üçlü tatbikatın amacının, hava savunma alanında operasyonel kabiliyetleri geliştirmek olduğu kaydedildi.

Tatbikat kapsamında askerlerin 2 günlüğüne toplumsal duyarlılık projelerine de katılacağı ifade edildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Singapur ABD Amerika Birleşik Devletleri
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