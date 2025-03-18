Singapur, Tayland ve ABD'den üçlü hava tatbikatı!

Singapur Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ilk turu 2024'te Singapur'da düzenlenen 31. "Cope Tiger" tatbikatına, bu yıl Tayland'ın 17-28 Mart'ta ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Singapur, Tayland ve ABD'nin Hava Kuvvetlerinin katılımıyla 31'incisi düzenlenen üçlü tatbikatın amacının, hava savunma alanında operasyonel kabiliyetleri geliştirmek olduğu kaydedildi.

Tatbikat kapsamında askerlerin 2 günlüğüne toplumsal duyarlılık projelerine de katılacağı ifade edildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır