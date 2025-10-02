Sinop Kent Sohbetleri: Roma ve Bizans Mozaikleri

Sinop Kent Sohbetleri, tarihi ve kültürel değerleri ortaya koyan önemli bir etkinliktir.

Bu haftaki tema, "Zamanın İzinde: Roma ve Bizans Mozaikleri ile Sinop’un Hikayesi" olarak belirlendi.

Etkinlik, Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cenk Demir’in moderatörlüğünde gerçekleşti.

Konuk konuşmacı olarak Sanat Tarihçisi Ozan Hetto katıldı.

Katılımcılar, Hetto’nun sunumu sayesinde Roma ve Bizans dönemine ait mozaikleri tanıdılar.

Mozaiklerin estetik değerinin yanı sıra, döneminin sosyal ve kültürel yaşamına dair bilgiler sundu.

Hetto, mozaiklerin sanat tarihi açısından önemini vurguladı.

Sinop’ta yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkan mozaiklerin kent tarihi açısından önemli belgeler olduğunu belirtti.

Özellikle Balatlar Yapı Topluluğu ve Çiftlik kazıları üzerinde örnekler sundu.

Bu eserler, Roma ve Bizans dönemlerinin gündelik hayatına dair eşsiz bilgiler sağlıyor.

Bu mozaiklerde renkler, desenler ve kompozisyonlar, görsel ve sembolik anlamlar barındırıyor.

Mozaiklerin, yapının işlevine ve dönemin toplumsal yapısına göre şekillendiği ifade edildi.

Dinsel temalı mozaiklerin erken Hristiyanlık dönemi izlerini taşıdığına dikkat çekildi.

