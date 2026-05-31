Sinop’ta balıkçı ağlarına ’mavi yengeç’ takıldı

Sinop kıyılarında avlanmaya çıkan balıkçılar, ağlarını çektiğinde mavi yengeç ile karşılaştı. Sıcak denizlerde yaşamasıyla bilinen ve besin değeri oldukça yüksek olan mavi yengeç, bu kez Karadenizli balıkçıların ağına takıldı. Rengi ve boyutuyla dikkat çeken yengeç, limana getirilerek balıkçı tezgahında sergilenmeye başlandı. Karadeniz’de nadir görülen mavi yengeç, tezgahta 100 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Meraklı bakışların odak noktası olan yengeç vatandaşların ilgisini çekti.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır