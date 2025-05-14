Sinop'ta doğada bulunan 2 ayı yavrusunu veteriner hekimler besledi

Boyabat ilçesinde bir çiftçi, ormanlık alanda bitkin halde 2 ayı yavrusu buldu.

Vatandaşın haber vermesi üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri hayvanları takibe aldı.

Yavruların annelerinin olmadığını ve bitkin olduklarını gören ekipler, 2 aylık 2 ayı yavrusunu Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi.

Burada veteriner hekimler tarafından sütle beslenen ayı yavruları toparlandı.

Yavrular daha sonra Zonguldak'ta bulunan hayvanat bahçesine gönderildi.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır