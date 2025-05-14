Sinop'ta doğada bulunan 2 ayı yavrusunu veteriner hekimler besledi

Boyabat ilçesinde bir çiftçi, ormanlık alanda bitkin halde 2 ayı yavrusu buldu.
Vatandaşın haber vermesi üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri hayvanları takibe aldı.
Yavruların annelerinin olmadığını ve bitkin olduklarını gören ekipler, 2 aylık 2 ayı yavrusunu Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi.
Burada veteriner hekimler tarafından sütle beslenen ayı yavruları toparlandı.
Yavrular daha sonra Zonguldak'ta bulunan hayvanat bahçesine gönderildi.
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