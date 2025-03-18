Sinop'ta okul çevrelerine sıkı denetim! 16 bin 971 araç kontrol edildi

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevreleri ve öğrenci servislerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 01-15 Mart 2025 tarihleri arasında 95 görevli ekip ve 265 görevli personelin katılımı ile gerçekleştirilen denetimlerde, 121 okul, 231 işyeri, 88 park, bahçe, metruk bina kontrol edildi. Ayrıca 2 bin 063 şahsa kimlik sorgusu yapıldı. Ayrıca 16 bin 971 araç ve 390 servis aracı kontrol edildi. Bunun sonucunda 5 servis aracının kusurlu olduğu belirlendi ve kusurlu servis araçlarına 31 bin 094 TL cezai işlem uygulandı.

(İHA)