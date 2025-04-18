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Sinop'ta sahillerde temizlik yapıldı

Sinop'ta deniz turizmi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla sahillerde çevre temizliği gerçekleştirildi.

Sinop'ta sahillerde temizlik yapıldı

175 kilometrelik sahil şeridine sahip kentte Turizm Haftası kapsamında yapılan çevre temizliğiyle deniz turizminin önemine dikkat çekildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Sinop Belediyesi işbirliğiyle Limaniçi sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcıların topladığı çoğunluğu plastik atıklar ve balık ağlarından oluşan çöpler poşetlere konuldu.

Çöpler, belediye ekiplerince araca yüklenerek Sinop Meşedağı Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi'ne götürüldü.

"EN İYİ TEMİZLİK KİRLETMEMEKTİR"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, AA muhabirine, özellikle gençler olmak üzere toplumun her ferdine turizm ve temiz doğa bilincinin aşılanmasının önemli olduğunu söyledi.

Turizm Haftası dolasıyla bu bilince dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler yaptıklarını anlatan Güzel, doğa harikası olan kentlerindeki sahillerde oluşan çöp görüntülerinin kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

Güzel, temiz ve düzenli sahillerin sürdürülebilir turizm açısından çok önemli olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Tabii en iyi temizlik kirletmemektir ama burada gördüğümüz manzara bizleri ziyadesiyle üzdü çünkü Sinop, bütün tarihi ve turistlik değerleriyle insanlığın ortak mirası. İnsanlığın ortak mirasını hep birlikte korumak, kirletmemek hepimizin vatandaşlık görevi. Bu nedenle özellikle yaz sezonunda çok fazla ziyaret edilen destinasyonlarda çevre temizliği gerçekleştirerek turizmde farkındalık oluşturmaya çalıştık.

Aynı zamanda bu etkinliklerle gençlerimizin zihinlerine Sinop'un turizm şehri olduğunu nakşetmek istiyoruz.” (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sinop temizlik deniz
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