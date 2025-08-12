HABER

Sinop'ta tarihi eser operasyonu! 16 sikke ve 23 yüzük ele geçirildi

Sinop'un Boyabat ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 16 sikke, 23 yüzük ele geçirildi

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

İstihbarat sonucu belirlenen şüphelinin üzerinde ve ikametinde arama yapan ekipler, 16 sikke, tarihi değere sahip 23 yüzük, bir ok başı, iğne ve metal kapak buldu.

Ele geçirilen eserler, incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, emniyet yetkilileri kültürel mirasın korunması amacıyla tarihi eser kaçakçılığına karşı çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Sinop tarihi eser tarihi eser kaçakçılığı
