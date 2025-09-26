HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Sinop’ta yangın güvenliği eğitimi

Sinop’ta, "Yangından Korunma Haftası" etkinlikleri kapsamında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelleri ve yükümlülerine yönelik yangın güvenliği eğitimi gerçekleştirildi.

Sinop’ta yangın güvenliği eğitimi

Her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan Yangından Korunma Haftası çerçevesinde itfaiye tarafından farkındalık çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda, Sinop Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile iş birliği içinde gerçekleştirilen programda, kapsamında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelleri ve yükümlülerine yangın güvenliği eğitimi düzenlendi. Eğitimde, yangınların çıkış nedenleri, alınması gereken önlemler ve doğru müdahale yöntemleri aktarıldı. Ardından yükümlüler, yangın söndürme cihazlarını kullanarak uygulamalı tatbikat yaptı. Uygulamalı eğitim bölümünde yükümlüler, yangın söndürme cihazlarının kullanımı konusunda bilgilendirilerek tatbikatla pratik yapma imkânı buldu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erzincan Emniyeti'nden personeline hızlı ve etkin müdahale eğitimi gerçekleştirildiErzincan Emniyeti'nden personeline hızlı ve etkin müdahale eğitimi gerçekleştirildi
Araçlardan biri yoldan çıkıp devrildi, kazada yaralanan olmadıAraçlardan biri yoldan çıkıp devrildi, kazada yaralanan olmadı

Anahtar Kelimeler:
Sinop
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.