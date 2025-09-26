Sinop’ta yangın güvenliği eğitimi

Her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan Yangından Korunma Haftası çerçevesinde itfaiye tarafından farkındalık çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda, Sinop Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile iş birliği içinde gerçekleştirilen programda, kapsamında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelleri ve yükümlülerine yangın güvenliği eğitimi düzenlendi. Eğitimde, yangınların çıkış nedenleri, alınması gereken önlemler ve doğru müdahale yöntemleri aktarıldı. Ardından yükümlüler, yangın söndürme cihazlarını kullanarak uygulamalı tatbikat yaptı. Uygulamalı eğitim bölümünde yükümlüler, yangın söndürme cihazlarının kullanımı konusunda bilgilendirilerek tatbikatla pratik yapma imkânı buldu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır