Sinop’ta kamyon sürücüsü direksiyon başında fenalaştı: 1 yaralı

Kaza, saat 14.20’de Sinop-Samsun yolu Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonla Sinop’tan Samsun istikametine seyir halinde olan sürücü İ.İ. (26), direksiyon başındayken aniden fenalaştı.

Rahatsızlandığını fark ederek aracını durduran sürücünün kontrolünden çıkan kamyon, geriye doğru hareket etti. Yaklaşık 15 metre geri geri gelen kamyon, yol ortasındaki refüje çıkarak durabildi. Kazada, fenalaşan ve çarpmanın etkisiyle savrulan genç sürücü İ.İ. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır