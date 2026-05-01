Sinop’ta kum yüklü kamyon devrildi

Sinop’un Ayancık ilçesi Köseyakası mevkiinde meydana gelen trafik kazasında kum yüklü kamyon devrildi, sürücüsü araç içinde sıkıştı.

Edinilen bilgilere göre, kamyon, yolun kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü Y.A. araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

