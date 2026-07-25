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Sinop’ta öğrencilere tercih rehberliği

Sinop Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, üniversite tercih döneminde öğrenci ve ailelerine destek olmak amacıyla kent meydanında bilgilendirme standı kurdu.

Sinop’ta öğrencilere tercih rehberliği

İŞKUR Sinop İl Müdürlüğü İş ve Meslek Danışmanları tarafından kurulan stantta, öğrencilere ve velilere Danışman Bilgi Sistemi (DABİS) hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Tercih sürecinde gençlerin doğru karar vermelerine katkı sunmayı amaçlayan çalışmada, meslekler, üniversite bölümleri, istihdam olanakları, iş bulma süreleri ve ücret verileri gibi birçok konuda bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, DABİS’in öğrencilerin ilgi alanları ve kariyer hedefleri doğrultusunda bilinçli tercihler yapmalarına yardımcı olan önemli bir rehber niteliği taşıdığını belirtti.
İŞKUR Sinop İl Müdürlüğü, tercih dönemi boyunca gençlerin ve ailelerinin doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak amacıyla rehberlik faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.

Sinop’ta öğrencilere tercih rehberliği 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Sinop
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