Sinop’ta otomobil traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı

Sinop’ta otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Sinop-Gerze yolu Taşmanlı köyü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, otomobil, M.G.’nin kullandığı traktöre arkadan hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktör yan yatarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA