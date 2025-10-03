HABER

Sinop’ta su ürünleri denetimleri

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balıkçılık faaliyetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak ve kaçak avcılığın önüne geçmek amacıyla kıyıdan açık denize kadar geniş kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor.

Denetimlerde balıkçı tekneleri, balık halleri, perakende satış noktaları ve soğuk hava depoları tek tek kontrol ediliyor. Özellikle av yasağı döneminde avlanan balık türleri, boy ve miktar denetimleri öncelikli olarak inceleniyor. Kurallara uymayan işletme ve balıkçılara cezai işlem uygulanıyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yapılan kontrollerin sadece cezai uygulamadan ibaret olmadığını, aynı zamanda balıkçıların bilinçlendirilmesini de hedeflediğini vurguladı. Açıklamada, "Su ürünleri kaynaklarımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Balıkçılarımızın kurallara uyması ve vatandaşlarımızın da yasal olmayan satışlara itibar etmemesi büyük önem taşıyor" ifadelerine yer verildi.
Bölge balıkçıları da yapılan denetimlerin, hem adil rekabeti sağladığını hem de sektörde düzeni koruduğunu dile getirerek destek verdiklerini ifade etti.
Denetimlerin, av sezonunun devam ettiği süreçte ve sonrasında yıl boyunca aralıksız süreceği belirtildi.

