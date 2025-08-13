Sinop’ta yangın mağduru aileye psikososyal destek

Sinop’un Boyabat ilçesine bağlı Kılıçlı köyünde evi yangında zarar gören vatandaşın yaraları sarılıyor. Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Psikososyal Destek Ekipleri, olayın ardından köye giderek aileyle bir araya geldi.
Görüşmede ailenin ihtiyaçları yerinde tespit edilirken, mağdur vatandaşlara yalnız olmadıkları hissettirildi. İl Müdürlüğü yetkilileri, yangın mağdurlarına yönelik psikososyal destek ve ihtiyaç giderme çalışmalarının süreceğini belirtti.
(İHA)
