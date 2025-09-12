HABER

Sinop’ta yapay zeka destekli "insansız deniz aracı" ilk kez suya indirildi

Sinop Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin geliştirdiği yapay zekâ destekli "insansız deniz aracı" (İDA) prototipi, Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Su Altı Teknolojisi Programı Eğitim Alanı’nda düzenlenen törenle suyla buluşturuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından protokol konuşmaları gerçekleştirildi. Ardından Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tarafından geliştirilen İDA, balık adamlar eşliğinde suya indirildi ve su üstü ile su altındaki kabiliyetleri katılımcılara gösterildi.

"SİNOP’UN DENİZCİLİK MİRASINI GELECEĞE TAŞIYAN PROJE"

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, projenin geleceğin savunma teknolojilerine katkı sağlayabilecek stratejik bir adım olduğunu belirterek, "Özel yetenekli öğrencilerimiz, öğretmenlerimizin ve akademisyenlerimizin rehberliğinde Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek ilk denizaltı prototipini geliştirdi. Bu çalışma, hem bilim sanat merkezlerinin potansiyelini ortaya koyuyor hem de Sinop’u teknoloji üreten bir merkez haline getirebileceğine dair somut bir umut veriyor" dedi.

ÖĞRENCİLERDEN GURUR DOLU AÇIKLAMA

Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Duru Efeoğlu, "Bugün hayalini kurduğumuz denizaltımızı denize indirmenin gururunu yaşıyoruz. Projemiz bize tarifsiz bir mutluluk ve aynı zamanda büyük bir sorumluluk yükledi" ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE VE KAMU İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİ VURGULANDI

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir ise, "Deniz Teknolojileri Projesi, üniversite-kamu işbirliğinin somut örneğidir. Sinop Üniversitesi olarak projeye şartsız destek veriyoruz. Bu tür çalışmalar şehirlerimizin geleceğe yatırım yapmasını sağlıyor" dedi.

"YENİ UFUKLAR AÇACAK"

Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Ötrar, bilim ve sanat merkezlerinin bireysel farklılıklara dayalı eğitim modeli ile gençlerin potansiyellerini ortaya koymasını sağladığını belirterek, "İDA, ülkemizin geleceğine yönelik çok önemli gelişmeleri tetikleyecek" diye konuştu.

"KÜÇÜKTEN BÜYÜĞE YOLCULUK"

Vali Mustafa Özarslan, "Bu proje SİHA ve İHA’larda olduğu gibi denizaltı alanında da insansız araçların modellerini küçükten büyüğe doğru geliştirme amacı taşıyor. Kurumsal güçler bir araya gelerek gençlerimizi daha yüksek kabiliyetlerle yetiştiriyor" şeklinde konuştu.
Proje kapsamında, İDA ile Karadeniz’deki canlı çeşitliliği, denizaltı kirliliği ve tarihi jeolojik oluşumların araştırılması planlanıyor.

