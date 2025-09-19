HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sır olay! Apartmanın 5’inci katından düşen 2 kişi öldü

Ordu’da bir apartmanın 5’inci katından düşen Mert Tezlik (25) ve Dilek Avkaş (20), hayatını kaybetti. Polis tarafından apartman dairesinde yapılan incelemede uyuşturucu madde bulunduğu öğrenildi.

Sır olay! Apartmanın 5’inci katından düşen 2 kişi öldü

Olay, saat 01.00 sıralarında Fatsa ilçesi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir birlikte yaşayan Mert Tezlik ve Dilek Avkaş, 5 katlı apartmanın 5’inci katındaki dairenin balkonundan düştü.

İKİ GENÇ BALKONDAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Mert Tezlik’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı Dilek Avkaş ise ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Avkaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mert Tezlik ve Dilek Avkaş’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Öte yandan, polis tarafından apartman dairesinde yapılan incelemede uyuşturucu madde bulunduğu öğrenildi. Olayın intihar mı, cinayet mi olduğu araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

18 Eylül 2025
18 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arazi kavgasında kan döküldü: 3 ölüArazi kavgasında kan döküldü: 3 ölü
ABD'den Gazze Şeridi’nde ateşkese vetoABD'den Gazze Şeridi’nde ateşkese veto
Anahtar Kelimeler:
vefat Ordu apartman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.