Sır ölümün perde arkasından intihar notu çıktı! Uzman doktor Sedanur Bağdigen'in kaldığı rezidansta bulundu: "Sadece erteledim"

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşadığı rezidansta polis ekipleri ve meslektaşları tarafından ölü bulunan Acil Tıp Uzmanı Doktor Sedanur Bağdigen'in intihar notu bıraktığı ortaya çıktı. Dikkat çeken not kriminal laboratuvara gönderildi.

CANSIZ BEDENİ KOLUNDA SERUMLA BULUNDU

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kağıthane 4. Levent Emniyet Evleri Mahallesi'nde meydana gelmişti. Bakırköy Florya'da özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan Sedanur Bağdigen'den (35) meslektaşları bir süre haber alamamıştı.

Durumdan şüphelenen meslektaşları Bağdigen'in yaşadığı rezidansa gitmişti. Kapının açılmaması üzerine polis ekiplerine haber verilmiş, çilingir yardımıyla daireye giren polis ekipleri ve meslektaşları, Bağdigen'i kolunda serum takılı halde yatak odasında hareketsiz bulmuştu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Sedanur Bağdigen'in yaşamını yitirdiği tespit edilmişti.

İNTİHAR NOTU ORTAYA ÇIKTI

Uzman Doktor Sedanur Bağdigen'in "Daha önce intihar edecektim. Farklı sebeplerden dolayı intiharımı erteledim" yazılı notuna ulaşıldı. Bağdigen'in notta kimseyi suçlamadığını, sadece ertelediğini belirttiği öğrenildi. İntihar notu incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi.

MİLLİ TAKIMDA DOKTORLUK YAPTI

Öte yandan, Sedanur Bağdigen’in bir dönem Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımının doktorluğunu yaptığı bilgisine ulaşıldı.

ATUDER'DEN TAZİYE MESAJI

Bağdigen’in ölümü sonrası Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) taziye açıklamasında bulundu. Açıklamada, "İAÜ Florya Hastanesinde görev yapmakta olan Uzman Dr. Sedanur Bağdigen vefat etmiştir. Acil Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu olarak Uzm. Dr. Sedanur Bağdigen’e Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

Uzman doktorun şüpheli ölümü üzerine başlatılan incelemelerin devam ettiği öğrenildi. Doktorun kesin ölüm nedeni inceleme sonrasında netlik kazanacak.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır