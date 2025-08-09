HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şiran’da çatı yangını korkuttu

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Şiran’da çatı yangını korkuttu

İlçeye bağlı Akbulak köyünde bir evin çatısında elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın paniğe neden oldu. Olayda yaralanan olmazken, çatı kısmı kullanılamaz hale geldi.

Şiran’da çatı yangını korkuttu 1

Edinilen bilgiye göre, Fatih Yıldız’ın sahibi olduğu evin çatı katında bulunan elektrik panosunun kısa devre yapması sonucu çatı kısmından alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden Fatih Yıldız, yangına ilk müdahaleyi yapmak amacıyla elektrik panosunu kapatmaya çalışırken kolunda hafif yanıklar oluştu.

Şiran’da çatı yangını korkuttu 2

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Şiran Belediyesi itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangına müdahale etti. Kısa sürede yangın kontrol altına alınırken, ekipler soğutma çalışmalarına devam etti.

Şiran’da çatı yangını korkuttu 3

Yangında 2 katlı evin çatı bölümü kullanılamaz hale gelirken, diğer kısımlarda da hasar oluştu.

Şiran’da çatı yangını korkuttu 4

Olayın ardından Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara da bölgeye giderek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletip yetkililerden yangın hakkında bilgi aldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gözaltına alınırken polisin parmağını ısırarak kopardı!Gözaltına alınırken polisin parmağını ısırarak kopardı!
Bakan Fidan: "Türkiye ve Mısır olarak İsrail'in senaryolarının karşısındayız"Bakan Fidan: "Türkiye ve Mısır olarak İsrail'in senaryolarının karşısındayız"

Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe'den Türkiye rekoru geliyor! Yıldız isme İngiliz devi talip...

F.Bahçe'den Türkiye rekoru geliyor! Yıldız isme İngiliz devi talip...

Hukuk fakültelerine giriş için sıralama barajı değişti!

Hukuk fakültelerine giriş için sıralama barajı değişti!

Erken seçim tartışmaları sürüyor, anketler art arda geliyor

Erken seçim tartışmaları sürüyor, anketler art arda geliyor

Halı sahada sakatlanmıştı! Milyonluk tazminat davasını kazandı

Halı sahada sakatlanmıştı! Milyonluk tazminat davasını kazandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne usulsüz dolgu cezası!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne usulsüz dolgu cezası!

Teslime cinayetinde sevgilisinin geçmişi kan dondurdu!

Teslime cinayetinde sevgilisinin geçmişi kan dondurdu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.