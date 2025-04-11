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Şırnak’ta 19 yaşındaki çobanın öldürülmesi ile ilgili 2 kişi tutuklandı

Şırnak’ın İdil ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada bıçaklanarak öldürülen çoban Kamil Arslan cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak’ta 19 yaşındaki çobanın öldürülmesi ile ilgili 2 kişi tutuklandı

Şırnak ili İdil ilçesi Sırtköy beldesi Aslantepe mezrası Kuvak meralık alanında Kamil Arslan’ın hayvan otlatırken bıçaklanarak öldürüldüğü olaya ilişkin İdil Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheliler S.A., A.A. ve T.Ş.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza mahkemesinde hakim karşına çıkan üç şüpheliden S.A ve A.A. kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken T.Ş. isimli şahıs ise adli kontrol tedbiri serbest bırakıldı.

İdil Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma titizlikle devam ediyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak İdil
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