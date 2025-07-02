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Şırnak'ta acı haber: Tırın çarptığı 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti!

Şırnak’ın Silopi ilçesinde meydana gelen feci kazada, küçük çocuk hayatını kaybetti.

Şırnak'ta acı haber: Tırın çarptığı 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti!

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde 28’inci Cadde ile 70’inci Cadde kesişiminde yaşandı. Haşim S. yönetimindeki tır, 2 yaşındaki S.T.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan minik kız, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından tır şoförü Haşim S., polis tarafından gözaltına alındı. Şoförün emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Minik kızın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Ofis Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tır
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