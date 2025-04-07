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Şırnak'ta çiftçilere yeni hayvancılık destekleme modeli anlatıldı

Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 128 köyde 2 bin 600 üreticiye yeni hayvancılık destekleme modeli hakkında bilgilendirme yaptı.

Şırnak'ta çiftçilere yeni hayvancılık destekleme modeli anlatıldı

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hayata geçirilecek olan tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli hakkında köy köy gezerek üreticilere bilgilendirme yapıyor. Bilgilendirmeler kapsamında 128 köyde 2 bin 600 üreticiye ulaşıldı.

Ekipler yaklaşık 4 aydır her hafta belirledikleri bir günde merkezde ve 6 ilçedeki 21 noktada çiftçilerle buluşuyor. Ziyaret edilen köylerde, beldelerde veya mahallerde meydanda, konferans salonunda ya da taziye evinde düzenlenen görüşmede, beşer kişiden oluşan uzman ekip üreticilere yeni destekleme modelinin avantajlarını anlatıyor, daha çok çiftçinin desteklerden istifade etmesi için bilgilendirme yapıyor.

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Hurşit Acar, köy ziyaretleri kapsamında her hafta Şırnak'ta da 21 noktada üreticilerle bir araya geldiklerini söyledi. Buluşmalarda tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modelini üreticilere aktardıklarını anlatan Acar, "Bu bilgilendirmede üreticilerimize yeni destekleme modelinden nasıl faydalanacaklarını, üretimde nelere dikkat etmeleri gerektiklerini, havza bazlı üretim ve hayvancılık konularındaki destekleri anlatıyoruz. Bugüne kadar ilimizde 128 köyde yaklaşık 2 bin 600 üreticiye ulaştık" dedi.

Yeniaslanbaşar Köy Muhtarı Hasan Göktaş, yeni uygulama ile ilgili yetkililer ve uzmanlarca bilgilendirildikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Göktaş, "Mutlaka bunun olumlu geri dönüşleri olacaktır. Taleplerimizi de kendilerine aktardık, kısa sürede çözeceklerini söylediler. Köyümüzde daha çok küçükbaş hayvancılık yapılıyor. Yeni destekleme modelinden haberdar olduk. Bu modelden en iyi şekilde köy olarak faydalanmak istiyoruz" diye konuştu.

Üretici Hakkı Fidan, 53 yıldır çiftçilik yaptığını ifade ederek, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kendilerine sunulan destekleme hizmetleri ile ilgili bilgiler verildiğini belirtti. Fidan, "Bu toplantıda fark ettik ki çok şeyi ya bilmiyorduk ya da yanlış biliyorduk. Bu sayede doğrusunu öğrendik. Bazı taleplerimiz vardı onları da yazdılar. Desteklendiğimiz takdirde hayvancılığı en iyi şekilde yapacağız. Bölgemiz fıstık için de uygun bir yer. İmkan tanınır, fidan verilirse topraklarımızı değerlendirmek istiyoruz. Bakanlığın yeni destekleme modeli bizim için iyi olacak" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Çiftçi
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