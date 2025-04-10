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Şırnak’ta fırtına, ev ve ağılın çatısını uçurdu

Şırnak’ta dün akşam etkili olan yağışlar yerini fırtınaya bıraktı. Fırtına sonrası yüksek rakımlı bölgelerde bir ev ve ağılın çatısı uçtu.

Şırnak’ta fırtına, ev ve ağılın çatısını uçurdu

Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasında kalan bir ailenin evi etkili olan yağışların ardından meydana gelen fırtınadan etkilendi. Fırtınada Faraşin Yaylasında Ferhan Yacan’a ait evin ve hayvan ağılının çatısı uçtu. Fırtına sonrası hayvan ağılının yıkılma riskine karşı Yaycan, ağılda bulunan küçük baş hayvanlarını dışarı çıkarmak zorunda kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak Fırtına
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