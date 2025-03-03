HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Şırnak’ta göz anjiyosu tedavisi başladı: "Gözünde kanama ve iltihap ve yara olan hastalara uyguluyoruz”

Şırnak’ta göz anjiyosu tedavisi başladı: "Gözünde kanama ve iltihap ve yara olan hastalara uyguluyoruz”

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
03.03.2025 15:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak Devlet Hastanesi bünyesinde göz anjiyosu uygulaması başlatıldı. Bu yeni hizmet sayesinde, il dışına yapılan hasta sevklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Göz Hastalıkları ve Cerrahi Uzmanı Dr. Ozan Akpınar, göz polikliniğinde kurulan göz anjiyosu ünitesiyle, günde 8-10 hastaya tedavi uygulanabileceğini belirtti. Detaylar haberimizde…

Şırnak’ta göz anjiyosu tedavisi başladı: "Gözünde kanama ve iltihap ve yara olan hastalara uyguluyoruz”

Şırnak Devlet Hastanesi'nde göz anjiyosunun yapılmaya başlanmasıyla il dışına hasta sevklerinin azalacağını belirten Göz Hastalıkları ve Cerrahi Uzmanı Dr. Ozan Akpınar, göz polikliniğinde göz anjiyosu kurulduğunu söyledi.

AW404341_03

Poliklinik yoğunluğuna bağlı olarak günde 8-10 hastaya tedavi uygulanabileceğini belirten Dr. Akpınar, böylelikle hem sağlık hizmetinde daha ileri seviyelere ulaştıklarını, hem de sevklerin önüne geçileceğini kaydetti.

AW404341_02

“KİMLERE YAPIYORUZ BU TEDAVİYİ?”

Dr. Akpınar, göz anjiyosunun retina dedikleri göz arkasının damar kısmını görüntüleyen ve retina hastalıklarını tanı ve takip için kullanılan bir yöntem olduğu bilgisini paylaşarak, "Kimlere yapıyoruz bunu? Şeker hastalarına, gözünde damar tıkanıklığı olanlara, görme merkezinde sıvı toplanan, gözünde kanama ve iltihabı olan ve sarı nokta dediğimiz gözünde yara olan hastalara uyguluyoruz. Özellikle şeker hastalığı olan ve şekeri olmasa bile ileri yaş görme hastalığı olan hastalarda sıkça kullandığımız bir yöntem. Göz bebeklerini büyütmek için bir damla damlatıyoruz ve göz bebeği genişledikten sonra hastaya damar yolu açılıp ardından ilaç verildikten sonra göz arkasının fotoğrafları çekiliyor" şeklinde konuştu.

AW404341_05

“BU BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR MUTLULUK”

Yaklaşık 10 dakika süren bir işlem olduğunu ifade eden Dr. Akpınar, "Daha önce eğitim ve araştırma hastaneleri ile üçüncü basamak üniversite hastanelerinde uygulanan bir yöntem. Cihazın hastanemizde artık bulunması nedeni ile dış sevklere gerek kalmadan hastalar takiplerine Şırnak Devlet Hastanesi'nde olabilme imkanına artık sahipler. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Bu makine yeni kuruldu. Ekipman yeni sağlandı ve personel de yeni sağlandı. Artık aktif bir şekilde çekim yapılabilecek. Poliklinik yoğunluğuna göre günde ortalama 8 ila 10 hastanın çekimi yapılabilecek seviyede" dedi.

AW404341_04

(İHA)

170 gıda kontrol görevlisi takip edecek…170 gıda kontrol görevlisi takip edecek…
Babasının yaşattığı dehşeti anlatan genç kızın yardım çığlığı sosyal medyayı inlettiBabasının yaşattığı dehşeti anlatan genç kızın yardım çığlığı sosyal medyayı inletti
Anahtar Kelimeler:
göz alerjisi Göz doktoru Şırnak göz hastalıkları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Sahte diploma" soruşturmasında yeni gelişme

"Sahte diploma" soruşturmasında yeni gelişme

Sergen Yalçın bombayı patlattı! Şampiyonu 'yüzde 99' diyerek açıkladı...

Sergen Yalçın bombayı patlattı! Şampiyonu 'yüzde 99' diyerek açıkladı...

Almanya şokta! Çok sayıda yaralı var...

Almanya şokta! Çok sayıda yaralı var...

Tek silahla 5 can gitti: İstanbul'da aile katliamı

Tek silahla 5 can gitti: İstanbul'da aile katliamı

Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru sosyal medyayı salladı! "Hoca bile zorlandı"

Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru sosyal medyayı salladı! "Hoca bile zorlandı"

İYİ Parti'den AK Parti'ye geçmişti! Ataş'tan çarpıcı EYT çıkışı: "Ne emekli ne devlet memnun"

İYİ Parti'den AK Parti'ye geçmişti! Ataş'tan çarpıcı EYT çıkışı: "Ne emekli ne devlet memnun"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.