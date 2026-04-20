Şırnak’ta kaçakçılık ve uyuşturucudan 51 şüpheliye işlem

Şırnak’ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 12 milyon 50 bin lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 51 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Narkotik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13-19 Nisan tarihlerinde kent merkezi, 6 ilçe ve Habur Gümrük Sınır Kapısı’nda operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 0,40 gram esrar maddesi, 52,17 gram sentetik kannabionid, 1,50 gram metamfetamin maddesi, 6 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet uyuşturucu aparatı, 369 bin 200 adet kaçak sigara, 52 bin 384 adet ilaç, 706 litre kaçak akaryakıt, 5 litre kaçak alkol, 1 adet uzun namlulu silah, 1 adet tabanca, 112 adet fişek, 5 adet şarjör, 916 adet elektronik sigara, bin 596 adet puro, 50 adet cep telefonu, 1 kilo tütün, 10 kilo nargile tütünü, 880 adet emtia ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon 50 bin lira olduğu öğrenilirken, operasyonlarda 51 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Kahramanmaraş'taki saldırı sonrası görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'nün öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı! "Yakıyorsun, bir daha görsemmmm"

Açıklamayı Trump yaptı: ABD, İran gemisini vurdu

Trabzonspor'a son dakika şoku! Fırtına fırsat tepti

Elenen isim belli oldu! Seyirci ikiye bölündü

SGK'lı anneye 123 bin TL, memur anneye 247 bin TL!

Dışarıda yemek daha da zorlaşacak! %20 zam kapıda

