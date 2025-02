Şırnak'ta kan donduran olay! Yeni doğmuş bebeğin cesedi bulunmuştu! Katil annesi çıktı: İple boğup araziye atmış

Olay, 21 Şubat’ta Silopi ilçesi Esenli köyü kırsalında meydana geldi. İddiaya göre, çevredekilerin geçerken fark ettiği bir poşetin içerisinde, yeni doğmuş kız çocuğu cesedi bulundu.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bebeğin cesedi, otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

İPLE BOĞUP, CESEDİNİ POŞETLE ARAZİYE ATMIŞ

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, bebeğin annesi olduğu tespit edilen A.S., yakalanarak gözaltına alındı. A.S. emniyetteki ifadesinde, uyuşturucu etkisindeyken evlerine ait bahçedeki lavaboda gayrı meşru olarak gebe kaldığı bebeğini doğurduğunu, bebeği önce ağzını kapatıp daha sonra iple boğarak öldürdüğünü, Ö.O. ve H.T. isimli şüphelilerin de yardımıyla cesedi çöp poşetine koyarak araziye attığını itiraf etti.



A.S.’nin itirafının ardından Ö.O. da yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne A.S., ‘Kasten öldürme’ suçundan, Ö.O. ise ‘Suç delillerini yok etme’ suçundan tutuklandı. H.T.’nin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır