Şırnak’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 20.30 sıralarında, Şırnak Merkez Yeni Mahalle’de, Şırnak Belediyesi karşısında meydana gledi. Enver Uçar idaresindeki motosiklet, önünde duran araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkadaşı M.B yola savruldu. Kazada ağır yaralanan Uçar ile M.B olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Uçar, yapılan tüm müdahalelerine hayatını kaybederken, M.B’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır