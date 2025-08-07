HABER

Şırnak’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Şırnak’ın merkez ilçesinde motosikletin önünde duran araca çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında, Şırnak Merkez Yeni Mahalle’de, Şırnak Belediyesi karşısında meydana gledi. Enver Uçar idaresindeki motosiklet, önünde duran araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkadaşı M.B yola savruldu. Kazada ağır yaralanan Uçar ile M.B olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Uçar, yapılan tüm müdahalelerine hayatını kaybederken, M.B’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

