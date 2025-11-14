Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte sabaha karşı gerçekleştirilen uygulamalarda, B.K., F.A., N.A., M.T., D.T., A.Ö., A.G., N.B. ve E.Y.'nin gözaltına alındığı belirtildi.

UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların üst aramasında, 5,58 gram kannabinoid, 8,47 gram eroin, 8,13 gram metamfetamin ve 0,58 gram esrar ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Hedef net. Şırnak'ımızın huzuru" ifadesine yer verildi.

Şüphelilerden B.K., F.A., N.A. ve M.T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

(İHA)

