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Şırnak’taki "Hakkari Bulvarı’nın" ismi, "Devlet Bahçeli Bulvarı" olarak değiştirildi

Milliyetçi Hareket Partisi Şırnak İl Başkanlığı, Şırnak'ta yer alan Hakkari Bulvarı'nın adının değiştirilerek Devlet Bahçeli Bulvarı yapıldığını duyurdu.

Şırnak’taki "Hakkari Bulvarı’nın" ismi, "Devlet Bahçeli Bulvarı" olarak değiştirildi
Mustafa Fidan

MHP Şırnak İl Başkanlığı, Şırnak Belediye Meclisinin Temmuz ayı oturumunda alınan kararı duyurdu. Karara göre, Şırnak'ta yer alan Hakkari Bulvarı'nın ismi değiştirildi.

HAKKARİ BULVARI'NIN ADI DEVLET BAHÇELİ BULVARI OLDU

Terörsüz Türkiye parolasıyla başkatılan sürecin etkileri farklı alanlarda görülmeye devam ediyor. Şırnak'ta yer alan Hakkari Bulvarı'nın ismi, Devlet Bahçeli bulvarı olarak değiştirildi.

12 Temmuz 2025
12 Temmuz 2025

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Şırnak Devlet Bahçeli MHP
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