Şırnak’taki "Hakkari Bulvarı’nın" ismi, "Devlet Bahçeli Bulvarı" olarak değiştirildi

MHP Şırnak İl Başkanlığı, Şırnak Belediye Meclisinin Temmuz ayı oturumunda alınan kararı duyurdu. Karara göre, Şırnak'ta yer alan Hakkari Bulvarı'nın ismi değiştirildi.
Terörsüz Türkiye parolasıyla başkatılan sürecin etkileri farklı alanlarda görülmeye devam ediyor. Şırnak'ta yer alan Hakkari Bulvarı'nın ismi, Devlet Bahçeli bulvarı olarak değiştirildi.
Şırnak’ta "Hakkari Bulvarı’nın" ismi, "Devlet Bahçeli Bulvarı" olarak değiştirildi pic.twitter.com/ai7VFVUeay— Mynet (@mynet) July 12, 2025
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