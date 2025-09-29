Şırnak’ta traktör devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Şırnak’ın İdil ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu römorkta olan 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen traktörün devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralanırken 25 yaşlarındaki genç kız Reyhan Motor yaşamını yitirirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İdil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden genç kızın cenazesi ise morga götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

