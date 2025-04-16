Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği kalp krizi ve aort diseksiyonu nedir? Uzmanlar açıkladı...

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılırken geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi devam ediyor. Doktorları Önder’in durumunun ciddiyetini koruduğunu aktarırken Kardiyoloji Bölümü İdari Sorumlusu Doç. Dr. Dilay Karabulut da kalp sağlığının korunmasında kontrolün önemine dikkat çekti, Önder’in durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"AİLE ÖYKÜSÜ ÖNEMLİ"

Aort damarına ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Dilay Karabulut, "Aort damarı kalbimizden çıkan tüm vücudu besleyen en büyük damardır. 3 tabakadan oluşur, iç kısmındaki bir tabakada yırtık oluştuğu takdirde bu yırtıktan kan akımı, bu aort tabakalarının arasına, duvarın içerisine girer, kendisine burada bir yol bulur. Kendisinden ayrılan damarların beslenmesini bozar, bu kardiyolojide çok ciddi, mortalitesi (ölüm oranı) yüksek olan bir hastalıktır. Hastanın acilen cerrahi ameliyata alınması gerekir, o yırtığın greft stentle düzeltilmesi gerekir. Semptomlar çok gürültülüdür, hasta çok ciddi bir sırt, göğüs ağrısı olur, keskin, bıçak şeklinde bir ağrıdan bahseder. Bazen bu diseksiyon hattı koroner damarlara doğru yayılabilir. Bu durumda aynı zamanda hastaya bir de kalp krizi ve onun ağrısı da eklenir. Bunu öncelikle acil serviste iyi bir şekilde tanımamız gerekiyor. Hipertansiyon en önemli risk faktörlerinden bir tanesidir, özellikle kontrolsüz hipertansiyon diyebiliriz. Erkeklerde daha fazla, sık görülür. Bağ dokusu hastalıklarında aort genişlemeye çok daha müsaittir. Zaten bir süre genişler, genişler ve ondan sonrasında yırtılır, aile öyküsü önemli" dedi.

"TANSİYONUNUZ KONTROL ALTINDA OLMALI"

Aort genişlemesinin tespitine yönelik bilgi veren Doç. Dr. Karabulut, şöyle konuştu, "Aort genişlemesini genellikle kardiyologlar olarak zaten ekokardiyografi dediğimiz kalbin ultrason cihazıyla çoğunlukla tespit ediyoruz. Bu hastaları bu şekilde takip ediyoruz hem erkekler hem kadınlar için belli bir sınır değerleri var. Eğer ameliyat sınırına gelmemişse medikal tedavi, ilaç tedavisi altında düzenli aralıklarla takip ediyoruz. Bunun yanında hastalara mutlaka diyoruz; tansiyonunuz kontrol altında olmalı, yüksek tansiyon çünkü bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi. Hipertansiyonu olan bir sürü hastamız var, mutlaka kontrol altında tutacaksınız diyoruz. İkincisi takip çok önemli, bu hastaları hem ekokardiyografi hem tomografi ile takip ediyoruz dolayısıyla bu takip sürelerini geçirmemeleri gerekmekte" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDEKİ SÜREÇ BELİRLEYECEK"

Sırrı Süreyya Önder’in durumunu değerlendiren Doç. Dr. Karabulut, "Takip ettiğim kadarıyla hem kalp krizi geçirmiş Sırrı Bey hem diseksiyon birlikte olmuş, çok daha komplike bir şey yaşamış maalesef. Aort diseksiyon vakaları sık görülebilir ancak bu kadar komplike hem diseksiyon hattının bu kadar uzun olduğu hem sağ koroner artere kadar ilerleyen yani kalp krizinin eşlik ettiği diseksiyonları biraz daha nadir görüyoruz. Ameliyat zaten mortalitesi yüksek bir ameliyat ve sadece diseksiyonu tamir etmiyorsunuz, burada sağ koroner artere de by pass grefti ekledikleri için dolayısıyla ameliyatın süresi uzuyor, zaten kendisi uzun süren bir ameliyat. Bunun dışında hasta arrest (kalp durması) bir şekilde ameliyata alınmış ve ECMO dediğimiz cihaza bağlanmış yani dolaşım ve solunum desteğinin yapıldığı, dolayısıyla ameliyat o yüzden 12 saat kadar sürmüş olabilir. Durumu önümüzdeki günlerdeki süreç belirleyecek, hayati riski anladığım kadarıyla devam ediyor ama umudumuzu kesmiyoruz. Kendi başına dolaşımının yeniden sağlanabilmesini gözlemlemek gerekiyor çünkü sağ ventrikülün kasılmadığını doktorlarından öğrendik. Dolayısıyla bu hastaların toparlanması biraz daha uzun sürebilmekte" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır