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Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden son dakika açıklaması

Son dakika haberi: Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni açıklama geldi. Başhekimlik tarafından yapılan açıklamada "Sırrı Süreyya Önder'in genel durumu aynı. Hayati tehlikesi devam ediyor" denildi.

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden son dakika açıklaması

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? sorusuyla ilgili hastaneden son dakika açıklaması geldi. Başhekimlik tarafından yapılan açıklamada "Sırrı Süreyya Önder'in genel durumu aynı. Hastamız yüksek riskli olup, hayati tehlikesi devam ediyor" denildi. İşte detaylar...

12 SAAT SÜREN AMELİYATA ALINMIŞTI

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılmış ve yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı.

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Tedavisi yoğun bakımda devam eden Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder'in Yoğun Bakım tedavi süreci devam etmektedir. Genel durumu aynı, yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor. İnfeksiyon ve inflamasyon açısından tedavilerimiz devam ediyor. Hastamız yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir" denildi.

GSDGSG

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Sırrı Süreyya Önder son dakika
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