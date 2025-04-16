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Sırrı Süreyya Önder kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sırrı Süreyya Önder'in mesleği nedir? İşte sağlık durumu...

Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan 2025 akşamı rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu, siyaset ve sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı. Nabzı durmuş halde hastaneye getirilen ve 10 dakika boyunca kalp masajı yapılan Önder, ameliyata alındı. Peki, Sırrı Süreyya Önder kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği nedir ve sağlık durumu nasıl? İşte Sırrı Süreyya Önder hakkında merak edilen tüm detaylar…

Sırrı Süreyya Önder kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sırrı Süreyya Önder'in mesleği nedir? İşte sağlık durumu...
Sedef Karatay

Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan 2025 akşamı rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması, siyaset ve sanat dünyasında büyük etki yarattı. Nabzı durmuş halde hastaneye getirilen ve 10 dakika kalp masajı yapılan Önder, acilen ameliyata alındı. Peki, Sırrı Süreyya Önder kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği nedir ve son sağlık durumu nasıl?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder, 7 Temmuz 1962 tarihinde Adıyaman’da doğdu. 63 yaşında olan Önder, kökeni ve memleketiyle Adıyamanlı kimliğini her zaman ön planda tuttu. Siyasi kariyerinin yanı sıra sanat dünyasında da önemli bir yere sahiptir.

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SİYASİ KARİYERİ

Sırrı Süreyya Önder, siyasi yaşamına 2011 genel seçimlerinde Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’ndan İstanbul 2. bölge milletvekili olarak başladı. 2014 yerel seçimlerinde HDP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu ancak seçimi kazanamadı. HDP saflarında Haziran 2015 ve Kasım 2015 genel seçimlerinde Ankara 1. bölgeden milletvekili seçildi. TBMM’de 24. Dönem İstanbul, 25. ve 26. Dönem Ankara milletvekilliği yaptı. 2023 genel seçimlerinde ise DEM Parti’den 28. Dönem İstanbul milletvekili seçildi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN MESLEĞİ NEDİR?

Sırrı Süreyya Önder, sadece bir siyasetçi değil, aynı zamanda sanat dünyasının tanınmış isimlerinden biridir. Yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk, müzik yapımcılığı ve ulusal basında köşe yazarlığı gibi farklı alanlarda faaliyet göstermiştir.

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SAĞLIK DURUMU HAKKINDA SON GELİŞMELER

15 Nisan 2025 akşamı yaşadığı ciddi sağlık sorunu sonrası hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder’in durumu ciddiyetini koruyor. Nabzı durmuş halde hastaneye getirilen Önder’e 10 dakika boyunca kalp masajı yapıldı ve ardından ameliyata alındı. Son açıklamalara göre, Önder’in sağlık durumu stabil ancak hayati risk devam ediyor.

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Milletvekili Sırrı Süreyya Önder sanatçı DEM Parti
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