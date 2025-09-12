HABER

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini açıkladı. Başsavcılık yaptığı açıklamada soruşturma kapsamında Şahan hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu aktardı.

Recep Demircan

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

BAŞSAVCILIK: "KUVVETLİ SUÇ SÜPHESİ BULUNDU"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İBB’deki yolsuzluklara ilişkin yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Resul Emrah Şahan'ın irtikap eylemi gerçekleştirdiği, bu eylemler neticesinde elde edilen menfaati örgüte aktardığı yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir."

