Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında tutuklama talebi

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İBB’deki yolsuzluklara ilişkin yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Resul Emrah Şahan'ın irtikap eylemi gerçekleştirdiği, bu eylemler neticesinde elde edilen menfaati örgüte aktardığı yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir."
Okuyucu Yorumları 0 yorum