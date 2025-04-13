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Şişli'de 2 katlı binada kısmi çökme! Paniğe yol açtı

İstanbul Şişli'de boş bir binada kısmi çökme yaşandı. Büyük bir gürültüyle çöken bina, çevrede paniğe neden oldu.

Şişli'de 2 katlı binada kısmi çökme! Paniğe yol açtı

Olay, saat 18.00 sıralarında Şişli İnönü Mahallesi Küçük Bayır Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta yer alan 2 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle kısmi çökme meydana geldi. Büyük bir gürültüyle çöken bina, çevrede paniğe neden oldu.

ARAMA YAPILDI

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. K-9 köpekleri de çöken binada yapılan çalışmalara katıldı.

Çevredekilerin çöken binada yaşlı bir adamın yaşadığını söylemesi üzerine ekipler enkaz içerisinde arama kurtarma çalışmaları yaptı. Yapılan araştırmada kimliği tespit edilen yaşlı adamın yakınlarını ziyaret etmek için Balıkesir'in Akçay ilçesine gittiği belirlendi. Çalışmalarını tamamlayan ekipler gerekli güvenlik önlemlerini alarak, çöken binadan ayrıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şişli bina
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