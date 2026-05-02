Şişli’de aile faciası: Gelinini öldüren kayınvalide gözaltında

İstanbul’un Şişli ilçesinde yaşanan silahlı olayda bir kadın hayatını kaybetti.

Kurtuluş Caddesi'ndeki bir apartmanda gelin B.Ç, kayınvalidesi M.K. tarafından tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

GELİN VEFAT ETTİ, KAYINVALİDE GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan B.Ç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli kayınvalide M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah da ele geçirildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır