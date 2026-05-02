Şişli’de aile faciası: Gelinini öldüren kayınvalide gözaltında

İstanbul Şişli’de aile faciası yaşandı. Gelinini silahla öldüren kayınvalide gözaltına alındı.

Şişli’de aile faciası: Gelinini öldüren kayınvalide gözaltında

İstanbul’un Şişli ilçesinde yaşanan silahlı olayda bir kadın hayatını kaybetti.
Kurtuluş Caddesi'ndeki bir apartmanda gelin B.Ç, kayınvalidesi M.K. tarafından tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

GELİN VEFAT ETTİ, KAYINVALİDE GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şişli’de aile faciası: Gelinini öldüren kayınvalide gözaltında 1

Ambulansla hastaneye kaldırılan B.Ç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli kayınvalide M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah da ele geçirildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Genelge yayımlandı, 'Milli Aile Haftası' ilan edildi!

Genelge yayımlandı, 'Milli Aile Haftası' ilan edildi!

Trump gözünü o ülkeye dikti! 'Yeni bölüm...' diyerek açıkladı

Trump gözünü o ülkeye dikti! 'Yeni bölüm...' diyerek açıkladı

Beşiktaş'tan Gaziantep'te rekorlu ve tarihi galibiyet!

Beşiktaş'tan Gaziantep'te rekorlu ve tarihi galibiyet!

Palu Ailesi kan dondurmuştu! Tuncer Ustael'in son hali paylaşıldı

Palu Ailesi kan dondurmuştu! Tuncer Ustael'in son hali paylaşıldı

Uyarılara kulak asmadılar! 1 aylık zarar 24 bin TL’yi buldu

Uyarılara kulak asmadılar! 1 aylık zarar 24 bin TL’yi buldu

BİM'e dondurma makinesi geliyor!

BİM'e dondurma makinesi geliyor!

