Sivas merkezli 4 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, 18 şüpheli gözaltına alındı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde izinsiz kazı faaliyetinde bulunduğu değerlendirilen; Sivas Merkezli, Ankara, Bursa ve Düzce illerinde toplam 18 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüpheli sahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramalanda; 108 tarihi eser niteliği taşıyan sikke, obje, 8 alan tarama makinesi, 2 alan tarama çubuğu ele geçirildi
Soruşturma kapsamında, 18 şüpheliye 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet suçlaması ile adli işlem yapıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum