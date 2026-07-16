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Sivas merkezli 4 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, 18 şüpheli gözaltına alındı

Sivas merkezli 4 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirilirken 18 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Sivas merkezli 4 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, 18 şüpheli gözaltına alındı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde izinsiz kazı faaliyetinde bulunduğu değerlendirilen; Sivas Merkezli, Ankara, Bursa ve Düzce illerinde toplam 18 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sivas merkezli 4 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, 18 şüpheli gözaltına alındı 1

TARİHİ ESER OPERASYONUNDA 18 GÖZALTI

Şüpheli sahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramalanda; 108 tarihi eser niteliği taşıyan sikke, obje, 8 alan tarama makinesi, 2 alan tarama çubuğu ele geçirildi

Sivas merkezli 4 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, 18 şüpheli gözaltına alındı 2

Soruşturma kapsamında, 18 şüpheliye 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet suçlaması ile adli işlem yapıldı.

Sivas merkezli 4 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, 18 şüpheli gözaltına alındı 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Sivas tarihi eser kaçakçılığı
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