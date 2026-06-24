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Sivas’ta aydınlatma direğine çarpan motosikletteki 2 kişi yola savruldu: 2 ağır yaralı

Sivas’ta kontrolden çıkan motosikletin önce ağaca, ardından aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Sivas’ta aydınlatma direğine çarpan motosikletteki 2 kişi yola savruldu: 2 ağır yaralı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kaleardı Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. idaresindeki 58 AGR 089 plakalı motosiklet, virajı alamayarak kontrolden çıktı.

Sivas’ta aydınlatma direğine çarpan motosikletteki 2 kişi yola savruldu: 2 ağır yaralı 1

KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET DİREĞE ÇARPTI

Refüjdeki ağaca çarpan motosiklet, ardından aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.A. ile arkasında yolcu olarak bulunan İ.M.G. yola savruldu. Karşı şeride savrulan sürücü ve yolcuya, H.G. idaresindeki 58 AFH 235 plakalı Peugeot marka otomobil ile T.Y. yönetimindeki 58 TC 805 plakalı Volkswagen marka otomobil çarptı. Meydana gelen kazada motosikletten savrulan 2 kişi ağır yaralandı.

Sivas’ta aydınlatma direğine çarpan motosikletteki 2 kişi yola savruldu: 2 ağır yaralı 2

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas motosiklet kazası
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