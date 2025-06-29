Sivas’ta çatı yangını paniğe neden oldu

Edinilen bilgiye göre yangın, Sivas’ın Suşehri ilçesi Yalnızbağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle K.A.’ya ait 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)