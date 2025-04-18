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Sivas'ta çiftçilere 285 ton nohut tohumu dağıtıldı

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 750 çiftçiye 285 ton nohut tohumu dağıtıldı.

Sivas'ta çiftçilere 285 ton nohut tohumu dağıtıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gültepe Mahallesi'nde düzenlenen tohum dağıtımında konuşan Vali Yılmaz Şimşek, her zaman çiftçilerin yanında olduklarını belirtti.

Zirai don olayı nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Şimşek, "Emek ve alın teriyle üretim yapan kıymetli çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Devletimiz, tüm imkanlarıyla yaraların sarılması için gerekli çalışmaları başlatmıştır. Rabb'im her türlü afetten milletimizi ve memleketimizi korusun." ifadelerini kullandı.

Şimşek, Sivas'ın tarımsal potansiyeli ve üretimiyle öne çıktığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Toplam 780 bin hektarın üzerinde işlenen tarım arazisi bulunan ilimizin ekonomisi, büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Şehrimizin ekonomik kalkınma rotası içerisinde tarım ve hayvancılık, en çok önem verdiğimiz sektörlerin başında gelmektedir. Geniş ve verimli tarım arazilerini bünyesinde barındıran kırsalımızda farklı türde pek çok ürünün hasadı gerçekleştirilmektedir. İşte bunlardan birisi de kuşkusuz nohuttur. 750 çiftçi, bu projeden faydalanıyor. Nohut, özellikle kuru tarıma elverişli topraklarımızda hem ekonomik getirisi hem de toprak sağlığı açısından oldukça kıymetli bir üründür.

Projeyle 20 bin dekarın üzerinde bir araziden 2 bin tonun üzerinde bir nohut üretimi hedefliyoruz."

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu da Bakanlığın tarımsal üretim planlamasıyla ilgili bilgi vererek, Sivas'taki nohut üretiminin ülkenin tarımsal potansiyeline katkı sağlayacağını dile getirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ile Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ'ın da konuşma yaptığı program, üreticilere nohut tohumlarının dağıtılmasıyla sona erdi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
nohut Sivas tohum
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