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Sivas'ta etkili soğuk hava kayısı ağaçlarını vurdu

Bahar mevsiminde geri dönen kış soğukları Sivas'ta kayısı ağaçlarını vurdu. Etkili olan şiddetli soğuklar kayısı ağaçlarındaki çiçeklerin dökülmesine neden oldu

Sivas'ta etkili soğuk hava kayısı ağaçlarını vurdu

Sivas’ta nisan ayında yaşanan soğuk hava ve kar yağışı tarımsal faaliyetleri olumsuz yönde etkiledi. Sivas’ın Gürün ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle kayısı ağaçlarının çiçekleri döküldü. Üreticiler kaybın büyük olduğunu belirtip yiyecek kayısı bulamayacaklarını iddia ettiler.

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Gürün Tepecik köyü muhtarı Ömer Kılıç zararın büyük olduğun ifade edip, "Akşamki soğuklardan dolayı kayısı fidanlarımız zarar gördü. Eksi 7 derecelere kadar düşen hava sıcaklığı kayısı fidanlarımızı yaktı. Köylülerimizin hepsi mağdur. Yemeye bile kayısımız kalmadı" şeklinde konuştu.

"YEMEYE BİLE BU SENE KAYISIYI ZOR BULURUZ"

Bahçeiçi köyü muhtarı Arif Koca ise yağan kar ve soğuğun kayısı ağaçlarını vurduğunu belirtip, "11 Nisan akşamı yağan karla düşen hava sıcaklığı bütün kayısı ağaçlarını vurdu. Yemeye bile bu sene kayısıyı zor buluruz". Sivas genelinde kayısı üretiminde Tepecik köyü yüzde 20'lik bir kısmını üretmektedir. Ancak şu anda hiçbir tane sağlam kayısı fidanımız kalmadı. Ağaçların hepsini soğuk vurmuş durumdadır. Bahçe sahipleri ne kadar ateş yaksa da eksi 15 derecelere kadar düşen hava sıcaklığı bütün kayısı ağaçlarını vurdu. Köylülerin bütün geliri bütün ümidi kayısı ağaçlarına bağlıydı. Soğuk hava ise kayısı ağaçlarını tamamen vurdu" diye konuştu.Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kayısı Sivas
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