Sivas'ta kavgayı ayırmaya gelen polisleri davul-zurnayla karşıladılar

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde, mahalle sakinleri sürpriz bir kutlama yaptı. Polis Haftası dolayısıyla bir etkinlik planlandı.

POLİS HAFTASI’NI DAVUL-ZURNA EŞLİĞİNDE KUTLADILAR

Kale Mahallesi Muhtarı, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Mahallede kavga olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine kısa sürede polis ekipleri mahalleye geldi.

Ekipler, sopalarla kavga eden vatandaşlarla karşılaştı. Ancak mahalle sakinleri, polisleri alkışlarla karşıladı.

Polisler, kendileri için hazırlanan pastayı kesti. Bu şekilde Polis Haftası’nı kutladı.

Polislere çiçek takdim edildi. Kutlama, davul-zurna eşliğinde sona erdi.