HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sivas'ta kavgayı ayırmaya gelen polisleri davul-zurnayla karşıladılar

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde mahalle sakinleri, sahte bir ihbarla kutlama yaptı. Polisler pasta ile karşılandı.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde, mahalle sakinleri sürpriz bir kutlama yaptı. Polis Haftası dolayısıyla bir etkinlik planlandı.

POLİS HAFTASI’NI DAVUL-ZURNA EŞLİĞİNDE KUTLADILAR

Kale Mahallesi Muhtarı, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Mahallede kavga olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine kısa sürede polis ekipleri mahalleye geldi.

Ekipler, sopalarla kavga eden vatandaşlarla karşılaştı. Ancak mahalle sakinleri, polisleri alkışlarla karşıladı.

Polisler, kendileri için hazırlanan pastayı kesti. Bu şekilde Polis Haftası’nı kutladı.

Polislere çiçek takdim edildi. Kutlama, davul-zurna eşliğinde sona erdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.