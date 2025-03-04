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  4. Sivas'ta narkotik operasyonu: Binlerce sentetik ecza ele geçirildi

Sivas'ta narkotik operasyonu: Binlerce sentetik ecza ele geçirildi

04.03.2025 14:49
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Sivas'ta yapılan narkotik operasyonunda 21 bin 27 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Sivas'ta narkotik operasyonu: Binlerce sentetik ecza ele geçirildi

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 9 şahıs yakalandı. Şahısların üst, eşya ve evlerinde yapılan aramada; 21 bin 27 adet sentetik ecza maddesi, 1 parça halinde yaklaşık 12 kullanımlık sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldığı adli mercilere tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Narkotik madde ticareti, sevki veya kullanım suçunu gerçekleştiren şahıslara yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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